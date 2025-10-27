Скандал в аэропорту Кишинева: Семью бывшего украинского депутата высадили из самолёта

Бывшая депутат Верховной рады Украины Ирина Кормышкина вместе с мужем и сыном была выведена из самолета в аэропорту Кишинёва до взлета.
Муж Кормышкиной агрессивно отреагировал на замечание бортпроводницы, что по телефону разговаривать запрещено. Капитан решил, что этому семейству не место среди пассажиров рейса. Инцидент произошёл 23 октября.
В начале 2025 года НАБУ предъявило Юрию Кормышкину подозрение в легализации средств в размере 20 млн гривен. Тогда от него потребовали залог в размере 15 млн гривен и обязательство не покидать Одесскую и Николаевскую область.
В марте 2025 года Кормышкин признал свою вину по делу о незаконном обогащении жены и пошёл на сделку со следствием, получив 2 года испытательного срока и обязавшись перечислить 2 млн гривен на нужды ВСУ, сообщали украинские СМИ.
Согласно украинскому законодательству, испытательный срок также включает обязательство о невыезде из страны.