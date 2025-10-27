Суд взыскал с экс-владельцев «Домодедово» более трех миллиардов рублей

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Суд в Подмосковье удовлетворил инициированный Генеральной прокуратурой РФ иск к экс-владельцам ГК «Домодедово» Дмитрию Каменщику и Валерию Когану на сумму более 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В рамках осуществления координационной и надзорной деятельности выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний Домодедово налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Общая сумма финансовых обязательств перед государством превысила 3 миллиарда рублей. В связи с этим по инициативе надзорного ведомства территориальным органом ФНС России в суд направлен иск к Дмитрию Каменщику и Валерию Когану о солидарном взыскании вышеуказанной суммы в пользу государства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Домодедовский городской суд Московской области «иск удовлетворил в полном объеме». Генпрокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления в силу.
Ранее суд отклонил жалобы Каменщика и Когана на установленный им в феврале 2025 года в рамках исполнительного производства временный запрет на выезд из России.
Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы «Домодедово».
Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта «Домодедово», совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг», которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция.