Суд взыскал с экс-владельцев «Домодедово» более трех миллиардов рублей

Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта «Домодедово», совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг», которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция.