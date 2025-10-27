В Липецкой области до конца осени обновят дорогу до Покровского

Отметим, что автодорога Тербуны — Борки — Покровское ведет от районного центра (села Тербуны) к единственному в своем роде в Липецкой области памятнику архитектуры последней четверти XIX столетия — усадебному комплексу Шереметевых. Замок выполнен в английском готическом стиле. Кроме того, трасса проходит недалеко от Апухтинских песчаников, где палеонтологи находили следы окаменелых деревьев. Ранее, в 2020 и 2022 годах, обновили первые 11 км этой дороги.