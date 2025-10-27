В Липецкой области до конца осени обновят дорогу до Покровского

Участок автодороги Тербуны — Борки — Покровское протяженностью 14,5 км приведут в нормативное состояние до конца осени в Липецкой области. Работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном проектном офисе администрации области.
Специалисты уже сняли изношенное полотно, устранили просадки, уложили два слоя нового покрытия, восстановили кромку. Сейчас они асфальтируют съезды и отсыпают щебнем обочины. Им предстоит смонтировать барьерное ограждение, заменить знаки и нанести разметку.
Отметим, что автодорога Тербуны — Борки — Покровское ведет от районного центра (села Тербуны) к единственному в своем роде в Липецкой области памятнику архитектуры последней четверти XIX столетия — усадебному комплексу Шереметевых. Замок выполнен в английском готическом стиле. Кроме того, трасса проходит недалеко от Апухтинских песчаников, где палеонтологи находили следы окаменелых деревьев. Ранее, в 2020 и 2022 годах, обновили первые 11 км этой дороги.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.