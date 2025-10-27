Ричмонд
Поликлиника в Тольятти получила шесть новых автомобилей

В учреждение приобрели машины марки LADA Granta.

Шесть новых автомобилей передали медработникам Тольяттинской городской поликлиники № 4 в Самарской области. Это стало возможным в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Заведение получило машины марки LADA Granta. Транспорт задействован в оказании помощи на дому прикрепленным к поликлинике жителям. Также его используют для диспансерного наблюдения пациентов, которые не могут посетить заведение самостоятельно.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.