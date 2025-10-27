Под Коринфским заливом обнаружили бассейн воды возрастом 800 тыс. лет

Ученые нанесли карту этот бассейн с водами низкой солености. Как оказалось, значительное падение уровня моря во время ледниковых периодов позволило дождевой и речной воде проникнуть в прибрежные и подводные отложения, и часть этой воды сохранилась до наших дней. Вода с низкой соленостью встречается на глубине от 20 м до 600−700 м ниже морского дна в центральной котловине Коринфского залива и на глубине от 15 до 150 м ниже морского дна в восточной части архипелага Алкионеиды. В бассейне могут содержаться до 250 кубических км этих грунтовых вод.