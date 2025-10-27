Почти три десятка нарушителей обнаружили среди уфимских таксистов

В Уфе с 20 по 22 октября проводились масштабные проверки транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, в ходе рейдов было выявлено 28 нарушений.
Рейды проходили на повороте к поселку Аэропорт при участии сотрудников Минтранса и ГАИ. Специалисты проверяли наличие необходимых документов, техническое состояние транспортов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также выполнение требований к перевозке пассажиров и багажа.
По результатам проверок два транспортных средства были помещены на специализированную стоянку. Проведено 15 профилактических бесед с водителями о необходимости соблюдения правил перевозки пассажиров.
Среди наиболее частых нарушений — отсутствие в салонах информации о перевозчике и обязательном страховании пассажиров (ОСГОП), а также отсутствие на транспортных средствах установленной цветографической схемы. Водителей, не имеющих водительского удостоверения установленного образца для работы в сфере легкового такси, отстраняли от управления.
— Массовые проверки легкового такси на территории Республики Башкортостан продолжаются на регулярной основе, — заявили в Минтрансе.
