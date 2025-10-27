Почти три десятка нарушителей обнаружили среди уфимских таксистов

Среди наиболее частых нарушений — отсутствие в салонах информации о перевозчике и обязательном страховании пассажиров (ОСГОП), а также отсутствие на транспортных средствах установленной цветографической схемы. Водителей, не имеющих водительского удостоверения установленного образца для работы в сфере легкового такси, отстраняли от управления.