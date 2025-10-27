Турпоток в Оренбургскую область летом вырос более чем на четверть

Оренбургскую область с мая по август 2025 года посетили 569 тыс. человек, что на 28,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост турпотока отвечает целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.
На летний сезон пришлось 77,3% туристического потока 8 месяцев этого года. В 2025-м по нацпроекту Оренбургская область получила более 70 млн рублей федеральных средств. Финансирование направлено на развитие туристической инфраструктуры и поддержку региональных инициатив — от благоустройства зон отдыха до создания новых культурных событий.
Среди них — обновление пляжа озера Забой в Новотроицке и создание туристско-информационного центра Саракташского района. Поддержку также получили фестиваль исторической реконструкции «Врата Великой степи», фестиваль воздухоплавания «Соленый ветер», гастрофестивали «Вкусы Оренбуржья» и кухонь народов в Орске, музыкальный фестиваль «Музыка в степи» и молодежный фестиваль «Открой Оренбуржье».
Развитие туристической отрасли остается одним из приоритетных направлений региональной экономической политики. В 2026 году по нацпроекту в Оренбургскую область будет направлено более 85 млн рублей. Планируется запуск новых инфраструктурных проектов, а также расширение географии событийного туризма.
«Сегодня мы видим уверенный рост интереса к Оренбуржью как к туристическому направлению. Регион стал узнаваемым благодаря сочетанию событийных проектов, природных локаций и развитию инфраструктуры. Эта тенденция подтверждает эффективность системного подхода к реализации национального проекта “Туризм и гостеприимство”», — отметил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.