В Москве подвели итоги молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ»

«С этого года образовательные программы Центра развития молодежных медиа “ШУМ” вошли в нацпроект “Молодежь и дети”. “ШУМ” сегодня — это не только молодежный форум. Это полноценный комплекс проектов и направлений, помогающих молодым людям реализоваться в медиа и журналистике. На премии мы отмечаем вклад тех, кто формирует информационное пространство и создает контент по разным темам, в том числе в приоритетных отраслях, таких как сельское хозяйство, промышленность, технологии и образование. Отдельное внимание ребята уделяют ценностному контенту по теме семьи, любви к своей малой родине и добровольчеству», — отметил Гуров.