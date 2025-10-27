В Москве подвели итоги молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ»

Имена победителей и призеров молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» огласили 25 октября в Национальном центре «Россия» в Москве. Призовой фонд в размере 12 млн рублей разделили 36 молодых специалистов из 19 регионов страны, сообщили в пресс-службе премии.
В этом году в финал премии вышли 84 участника из 34 регионов страны. Решающим стал очный этап, который состоялся 24 октября и включал защиту проектов перед экспертным советом. По словам первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко, всего на участие в премии «ШУМ» было подано 15 тыс. заявок. Он объявил победителей спецноминации «Страна Героев», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Первое место занял Николай Ярош из Белгородской области с военно-историческим проектом «Зеленая книга», созданным для сохранения и передачи живой памяти о подвигах защитников Отечества. Проект собрал уже более 180 тыс. подписчиков.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григорий Гуров объявил победителей номинации «Семейные ценности». Первое место занял проект Антона Теребилова — блогера, работника завода по производству газовых турбин и турбин для атомных электростанций, кузнеца четвертого разряда из Ленинградской области. Его блог «Бабушкин работяга» посвящен связи поколений и традиционным семейным ценностям.
«С этого года образовательные программы Центра развития молодежных медиа “ШУМ” вошли в нацпроект “Молодежь и дети”. “ШУМ” сегодня — это не только молодежный форум. Это полноценный комплекс проектов и направлений, помогающих молодым людям реализоваться в медиа и журналистике. На премии мы отмечаем вклад тех, кто формирует информационное пространство и создает контент по разным темам, в том числе в приоритетных отраслях, таких как сельское хозяйство, промышленность, технологии и образование. Отдельное внимание ребята уделяют ценностному контенту по теме семьи, любви к своей малой родине и добровольчеству», — отметил Гуров.
Всего премия «ШУМ» включала 12 тематических номинаций. Особое внимание было уделено отраслевым медиа, которые освещают актуальные экономические и социальные вопросы, а также новости в области здравоохранения, информационных технологий, образования и других сфер. Кроме того, на премии были отмечены как федеральные, так и региональные СМИ. Например, в номинации «Первая полоса» победителем стала Александра Перфильева из Москвы. Девушка представляла проект «Свой среди своих» про жизнь иностранцев, которые переехали в Россию.
Обладатели первых мест получили финансовую поддержку в размере 600 тыс. рублей, второго места — по 300 тыс., обладатели бронзы — 100 тыс. рублей. Финалистам, победителям и призерам также предоставили доступ к профильным образовательным программам и возможность пройти стажировки в крупных компаниях и подведомственных организациях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.