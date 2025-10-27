Ричмонд
Мэр Омска призвал горожан не бросать дачных животных перед зимой

Он обратился к садоводам после завершения огородного сезона.

Источник: Комсомольская правда

27 октября глава Омска Сергей Шелест попросил горожан не оставлять питомцев на дачах с наступлением холодов. Он напомнил, что ежегодно десятки брошенных собак и кошек пополняют муниципальный приют для животных.

Градоначальник назвал предательством оставить беззащитное животное без еды и крова после летнего сезона. Призвал жителей нести ответственность за тех, кого они приручили. Шелест также предложил омичам, планирующим завести питомцев, посетить приют.

«Познакомиться с его подопечными можно с 13:00 до 15:00 ежедневно, кроме воскресенья. Вдруг ваше сердце отзовется, верный друг и компаньон на долгие годы найдется именно здесь», — сказал мэр.

Ранее «КП Омск» сообщила, на каких автобусных маршрутах не повысят стоимость проезда.