В Самаре состоялся фестиваль чемпионов «Игры ГТО»

Фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО» прошел с 19 по 24 октября в Самаре на базе универсального комплекса «МТЛ Арена». Подобные мероприятия организуют при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Самарской области.
В трех эстафетных гонках с препятствиями состязались 26 команд из 26 регионов России по 8 человек в каждой. В классической «Гонке ГТО» участникам нужно было выполнить ряд нормативов ГТО наиболее технично и быстро. В командной гонке участники соревновались в парах, а заключительная «Гонка чемпионов» определяла самых выносливых — тех, кто мог правильно сделать максимальное количество повторений.
«Каждая гонка сама по себе очень насыщенная, программы каждого старта разные. Определить, кто победитель, можно только по итогу прохождения всех трех гонок. Соответственно, на каждом старте команда должна была выложиться по полной, показать высокий результат. Только тогда она может стать чемпионом», — рассказала замначальника управления правления внедрения комплекса ГТО Федеральной дирекции спортмероприятий Светлана Игнатовская.
Сильнейшей командой фестиваля по сумме результатов всех трех эстафет стала сборная Белгородской области. Серебро у команды Пермского края, бронза у сборной Ханты-Мансийского автономного округа.
Самарская область принимала «Игры ГТО» во второй раз. Регион является одним из лидеров по внедрению движения ГТО. Участниками комплекса уже являются 720 тысяч жителей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.