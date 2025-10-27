Минцифры призвало россиян отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября

«До 1 ноября сократите количество своих сим-карт до 20. По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться до 1 ноября 2025 года. Речь идёт как о личных сим-картах, так и о корпоративных», — сказали в Минцифры.