Минцифры призвало россиян отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября

Минцифры призвало россиян сократить количество своих сим-карт до 20 штук.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минцифры напомнило, что до 1 ноября россияне должны сократить количество сим-карт, которые есть на руках до 20 штук — речь идет как о корпоративных, так и о личных номерах, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

«До 1 ноября сократите количество своих сим-карт до 20. По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться до 1 ноября 2025 года. Речь идёт как о личных сим-картах, так и о корпоративных», — сказали в Минцифры.

Если гражданин не расторгнет лишние договоры, операторы должны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам.

Как отметили в министерстве, цель такого нововведения заключается в том, чтобы противодействовать нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству. «Злоумышленники часто оформляют номера на подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают», — добавили в министерстве.

Количество оформленных номеров можно узнать при помощи сервиса «Сим-карты» на «Госуслугах», а также в службе поддержки, в личном кабинете мобильного оператора или в его офисе. Неактуальные договоры на оказание услуг связи можно расторгнуть, обратившись к оператору в салон связи или подав заявление на «Госуслугах» в разделе «Сим-карты». Процедура отключения может занимать несколько дней.