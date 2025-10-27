Воронежский артист спел в шоу Андрея Малахова

Как признался Артем Зацепин, выступающий под псевдонимом Том Космос, песню он написал в честь тех, кто сейчас защищает нашу Родину. Музыкант рассказал, что несколько раз выступал с концертами перед ранеными в госпитале, его очень поразили их глаза, он готов и дальше давать такие концерты. Также артист признался, что в детстве зачитывался Есениным, а антологию творчества Высоцкого в 10 лет прослушал за один день. А еще поделился, что недавно сделал предложение своей девушке. Артем остался очень доволен приемом на записи передачи.