Воронежский артист спел в шоу Андрея Малахова

Уроженец воронежского Калача Том Космос исполнил авторскую композицию «Родина» на шоу «Песни от всей души», которая вышла в воскресенье, 26 октября.
Как признался Артем Зацепин, выступающий под псевдонимом Том Космос, песню он написал в честь тех, кто сейчас защищает нашу Родину. Музыкант рассказал, что несколько раз выступал с концертами перед ранеными в госпитале, его очень поразили их глаза, он готов и дальше давать такие концерты. Также артист признался, что в детстве зачитывался Есениным, а антологию творчества Высоцкого в 10 лет прослушал за один день. А еще поделился, что недавно сделал предложение своей девушке. Артем остался очень доволен приемом на записи передачи.
— Я в очередной раз осознал, как же это здорово, когда люди профессионально выполняют свою работу и любят то, что они создают. Именно это я и увидел в процессе съемок. Благодарю всех зрителей программы, а так же команду Андрея Малахова за такую душевную, интересную, а главное значимую для нашего времени передачу, — написал в своем телеграм-канале артист.
Том Космос стал широко известен после победы в конце июля 2025-го в проекте «Наша новая музыка» с песней «Поле».