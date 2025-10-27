Движение на федеральной трассе «Сибирь» в Нижнеудинском районе восстановлено

Движение на федеральной трассе «Сибирь» в Нижнеудинском районе после крупного ДТП восстановлено. Дорога открыта снова для всех видов транспорта с 21.15 часов 27 октября. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Федеральная автодорога Р-255 «Сибирь» была перекрыта в районе 1325 километра из-за столкновения семи большегрузов и одной легковушки. Оно произошло около восьми утра. После ДТП несколько автомобилей загорелось. Один из водителей погиб.
После аварии автомобилисты объезжали данный участок федеральной трассы через поселок Камышет. Сейчас путь свободен. Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, что 19-летнего парня, никогда не имевшего водительского удостоверения, но севшего за руль и сбившего на «зебре» 40-летнюю женщину, отправили под домашний арест.