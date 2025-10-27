Медсестры, скорая помощь и лаборанты — как молодые россияне покоряют медицину и делают ее модной?

Специалистам в этой области нужны не только практические знания, но и особенные личные качества. Однако это не значит, что «врачами рождаются» — все приходит с опытом. В зависимости от направления работы, будущим медикам после колледжа могут понадобиться разные навыки. Так, по словам фельдшера Андрея, ~в скорой помощи это «железный желудок и стальные нервы», а также «быстрые мозги, чтобы решать головоломки, которые встречаются на вызовах».~ Никуда и без чувства юмора, это помогает как пациентам, так и врачам.