В Омске открыли обновленный пункт полиции после капремонта

27 октября в Омске открылся после ремонта участковый пункт № 1 по адресу 2-я Челюскинцев, 11. В региональном управлении полиции уточнили, что объект обслуживает территорию с 82 многоквартирниками и почти 2 500 частных домов. В этой локации проживают более 23 тысяч человек.