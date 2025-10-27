В Омске открыли обновленный пункт полиции после капремонта

27 октября в Омске открылся после ремонта участковый пункт № 1 по адресу 2-я Челюскинцев, 11. В региональном управлении полиции уточнили, что объект обслуживает территорию с 82 многоквартирниками и почти 2 500 частных домов. В этой локации проживают более 23 тысяч человек.
На участке несут службу инспектор по делам несовершеннолетних и четверо участковых уполномоченных. С начала 2025 года сотрудники приняли более 1300 сообщений о происшествиях от жителей, а также зарегистрировали 25 преступлений и пресекли 124 административных правонарушения.
Замначальника полиции омского УМВД Юрий Виноградов подчеркнул, что шаговая доступность пункта для горожан помогает полицейским оперативно выполнять задачи.
