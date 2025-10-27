Ричмонд
Умер журналист Дмитрий Синочкин

Умер петербургский журналист и эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Синочкин.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Петербургский журналист и эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Синочкин умер в возрасте 68 лет, пишет журнал «Пригород».

«Сегодня ушел из жизни Дмитрий Синочкин. Последний год он мужественно боролся с тяжелым и сложным заболеванием, продолжая работать — изучать, наблюдать, анализировать и писать свои исключительного содержания авторские колонки, статьи и журналистские материалы», — говорится в публикации.

Причина смерти не называется, но сам журналист еще в июле рассказал, что у него неоперабельный рак горла.

Журнал назвал Синочкина мастером, который умел найти точные слова для описания событий и проектов на рынке недвижимости и сделать острые замечания в разборах самых запутанных ситуаций.

Синочкин родился в 1957 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена (ныне — Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена). Сперва преподавал в школе, затем ушел в журналистку. Начал карьеру в многотиражке «Ижорец», затем работал в изданиях «КоммерсантЪ-СПб», «Деловой Петербург», «Недвижимость и строительство Петербурга», был главным редактором журнала «Пригород».