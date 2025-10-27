Умер журналист Дмитрий Синочкин

Синочкин родился в 1957 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена (ныне — Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена). Сперва преподавал в школе, затем ушел в журналистку. Начал карьеру в многотиражке «Ижорец», затем работал в изданиях «КоммерсантЪ-СПб», «Деловой Петербург», «Недвижимость и строительство Петербурга», был главным редактором журнала «Пригород».