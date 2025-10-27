Ричмонд
«Минсктранс» отменил рейсы в Вильнюс и Каунас, сказав о возврате денег за билеты

«Минсктранс» сказал об отмене рейсов в Вильнюс, Каунас и Ригу до 29 октября.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» отменил рейсы в Вильнюс и Каунас, сказав о возврате денег за билеты. Подробности озвучили в пресс-службе организации «Минсктранс».

В организации обратили внимание, что по причине закрытия движения в двух пунктах пропуска на границе Литвы с Беларусью, «Минсктранс» отменяет выполнение рейсов по некоторым международным маршрутам. В частности, отменяются рейсы 27 октября из Минска в Ригу в 22.00, из Минска в Каунас в 23.30. Также будут отменены рейсы из Вильнюса в Минск в 23.30, из Каунаса в Минск в 17.00 (и из Вильнюса в 18.30, 20.30), из Риги в Минск в 22.00.

Кроме того, не состоятся рейсы и во вторник, 28 октября: из Минска в Вильнюс (04.30, 08.30), в Каунас (07.30, 11.00, 23.30) и Ригу (в 22.00). Отменяются и рейсы в обратном направлении (подробнее — здесь). Также в «Минсктрансе» сообщили про отмену рейсов из Минска в Вильнюс (04.30) и в обратном направлении в 23.30 в среду, 29 октября.

«Пассажирам будет обеспечен возврат полной стоимости билетов за невыполненные рейсы», — уточнили в пресс-службе.

Тем временем ГТК отреагировал на решение Литвы не открывать границу с Беларусью 27 октября.

Кроме того, премьер-министр Литвы Инга Ругинене сказала, для кого не закроют границу с Беларусью.

Вместе с тем Литва будет принимать решения по открытию границы с Беларусью 29 октября.