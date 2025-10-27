«Минсктранс» отменил рейсы в Вильнюс и Каунас, сказав о возврате денег за билеты

В организации обратили внимание, что по причине закрытия движения в двух пунктах пропуска на границе Литвы с Беларусью, «Минсктранс» отменяет выполнение рейсов по некоторым международным маршрутам. В частности, отменяются рейсы 27 октября из Минска в Ригу в 22.00, из Минска в Каунас в 23.30. Также будут отменены рейсы из Вильнюса в Минск в 23.30, из Каунаса в Минск в 17.00 (и из Вильнюса в 18.30, 20.30), из Риги в Минск в 22.00.