В Ростовской области выявили производителей молочного фальсификата

Качество молочной продукции проверили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выявили и наказали производителей молочного фальсификата. Некоторые подозрительные продукты были обнаружены во время проверок в социальных учреждениях региона, говорится на сайте управления Роспотребнадзора.

Всего, в том числе после посещений образовательных и медицинских организаций, исследовали 2,5 тысячи проб продукции. Химических загрязнителей в образцах не нашли, но 1,2% контрольного материала не соответствовали нормам по микробиологическим показателям.

Кроме того, из 318 проб по физико-химическим показателям 9,6% оказались фальсифицированными и нарушали требования к безопасности продукции.

Участникам оборота молочной продукции вынесли 268 предостережений. Штрафы выписали на общую сумму в 600 тысяч рублей, было выдано 114 предписаний об устранении нарушений. Декларации соответствия товаров аннулировали для четырех организаций, еще для пяти — действие деклараций приостановили. Двум индивидуальным предпринимателям через суд запретили производство молочной продукции.

