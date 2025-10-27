Госдума рассмотрит законопроект об усилении ответственности за диверсии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Совет Госдумы определил 28 октября датой рассмотрения в первом чтении законопроекта об усилении ответственности за диверсионно-террористическую деятельность, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Совет Государственной Думы определил 28 октября датой рассмотрения в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части усиления ответственности за отдельные преступления диверсионной направленности», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Законопроект был внесен 419 депутатами Госдумы, среди авторов — Володин и лидеры всех политических фракций.
По словам председателя Госдумы, в последние годы фиксируется увеличение числа диверсионных преступлений. Он отмечал, что если за период с 2019 по 2023 годы по статье 281 УК РФ суммарно было осуждено 13 человек, то только за 2024 год — уже 48.
Володин подчеркивал, что особые опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают себе отчета в своих действиях. По его словам, в погоне за легкими деньгами или же в форме игры, а также путем обмана и шантажа они становятся участниками преступлений. Председатель Госдумы считает, что нужно сделать все, чтобы защитить от этого детей.
Он также отмечал, что речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан, в условиях специальной военной операции решение таких задач требует дополнительных действий. То, что соавторами инициативы стали депутаты всех фракций, говорит о том, что «мы одинаково понимаем необходимость усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз», считает Володин.
Законопроектом предлагается статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ дополнить квалифицирующим признаком с повышенной ответственностью.
Вплоть до пожизненного лишения свободы будет грозить за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности. Кроме того, возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности может быть установлен с 14 лет, равно как за участие в террористической деятельности, а также другие особо тяжкие преступления, в том числе убийство.
Еще одно предложение — усиление уголовной ответственности за диверсионные преступления по аналогии с уже действующей ответственностью за терроризм, в том числе отмена по всем ним сроков давности, запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, запрет на смягчение наказания ниже санкции, предусмотренной статьей УК РФ и др.