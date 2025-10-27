Госдума рассмотрит законопроект об усилении ответственности за диверсии

Володин подчеркивал, что особые опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают себе отчета в своих действиях. По его словам, в погоне за легкими деньгами или же в форме игры, а также путем обмана и шантажа они становятся участниками преступлений. Председатель Госдумы считает, что нужно сделать все, чтобы защитить от этого детей.