В Волгограде обновляют путепровод на улице Базисной

В Волгограде кипит работа по обновлению дорожной инфраструктуры. Сразу два важных путепровода города ждут масштабные изменения, чтобы сделать поездки комфортнее и безопаснее для всех жителей и гостей. На путепроводе по улице Рабоче-Крестьянской уже уложен первый слой нового дорожного покрытия. Рабочие завершили этот этап на второй половине моста, покрыв свежим асфальтобетоном около 480 квадратных метров проезжей части и тротуаров. Ранее здесь уже восстановили подмостовую часть, заменили более сотни опорных элементов и укрепили несущие конструкции, а также сделали надежную гидроизоляцию, чтобы мост служил долгие годы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.