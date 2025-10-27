В Волгограде обновляют путепровод на улице Базисной

В Волгограде кипит работа по обновлению дорожной инфраструктуры. Сразу два важных путепровода города ждут масштабные изменения, чтобы сделать поездки комфортнее и безопаснее для всех жителей и гостей. На путепроводе по улице Рабоче-Крестьянской уже уложен первый слой нового дорожного покрытия. Рабочие завершили этот этап на второй половине моста, покрыв свежим асфальтобетоном около 480 квадратных метров проезжей части и тротуаров. Ранее здесь уже восстановили подмостовую часть, заменили более сотни опорных элементов и укрепили несущие конструкции, а также сделали надежную гидроизоляцию, чтобы мост служил долгие годы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
В ближайшее время строители приступят к укладке верхнего, особо прочного слоя асфальта, который выдержит большие нагрузки от транспорта. Затем им предстоит смонтировать деформационные швы и установить новое барьерное ограждение. Важно, что все работы на этом мосту выполняются без полной остановки движения: пока одна часть закрыта на ремонт, автомобили спокойно проезжают по другой половине, не создавая больших пробок.
Тем временем, готовится к масштабному обновлению и второй путепровод по улице Базисной, который соединяет важные улицы Рабоче-Крестьянскую и Авиаторскую. Подрядчики уже провели подготовительные работы под мостом и укрепили откосы — это первый шаг к большой реконструкции. Основной объем работ начнется уже в следующем дорожном сезоне. Этот объект также является частью четырехполосной магистрали, по которой проходят несколько маршрутов общественного транспорта, и его ремонт организован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».