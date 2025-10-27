Никаких вестей уже три дня: накануне выходных житель Башкирии вышел из дома и пропал

В Башкирии три дня ведутся поиски 45-летнего Дмитрия Гадельшина. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
По информации волонтеров, мужчина пропал без вести перед минувшими выходными — 24 октября, он ушел из дома в селе Аскарово Абзелиловского района и до сих пор не вернулся. Его рост — 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные сапоги.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
