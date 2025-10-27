Благоустройство территорий в Ингушетии выполнено более чем на 95%

Благоустройство общественных территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершается в Ингушетии. Работы выполнены уже на 95,3%, сообщили в администрации главы и правительства республики.
В этом году в 9 муниципальных образованиях улучшают 23 пространства. В настоящее время работы завершены на 20 объектах, оставшиеся 3 планируется сдать в установленные сроки — до 1 декабря. В ходе реализации нацпроекта в городах и районах региона благоустраивают тротуары и пешеходные дорожки, устанавливают уличное освещение и малые архитектурные формы. Также территории озеленяют, делают зоны отдыха.
«Успешно завершаем нацпроект проект “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Хочу отметить работу каждого муниципалитета. В числе самых ярких примеров благоустройства хотел бы отметить набережную городского пруда и его прилегающую территорию, а также парк имени Карцхала Мальсагова в Назрани. Объекты являются переходящими (их модернизация продолжится в следующем году. — Прим. ред.)», — сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Кроме того, по нацпроекту в селах Назрановского района, Карабулаке и в других населенных пунктах проложен новый асфальт, сделаны освещение и тротуары к школам и детским садам. Всего с 2019 по 2024 год в Ингушетии благоустроено 189 общественных территорий. Благодаря этому индекс качества городской среды в регионе вырос на 26% по сравнению с 2019-м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.