Благоустройство территорий в Ингушетии выполнено более чем на 95%

Кроме того, по нацпроекту в селах Назрановского района, Карабулаке и в других населенных пунктах проложен новый асфальт, сделаны освещение и тротуары к школам и детским садам. Всего с 2019 по 2024 год в Ингушетии благоустроено 189 общественных территорий. Благодаря этому индекс качества городской среды в регионе вырос на 26% по сравнению с 2019-м.