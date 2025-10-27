В Калининградской области закупают беспилотники для наблюдения за лесами. Шесть аппаратов для лесной охраны уже купили, до конца года ожидается поставка еще одного. Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, новая техника позволит оперативно контролировать состояние лесов, «выявлять очаги возгораний и другие угрозы».