Жители Красноярского края высадили более 400 тысяч деревьев

Более 1,5 тыс. жителей Красноярского края поддержали Всероссийскую акцию «Сохраним лес» и высадили 420 тыс. саженцев. Мероприятие проводится по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.
Осенние посадки традиционно прошли на территории всего края. Участниками акции стали школьники, студенты, представители общественных организаций, специалисты лесной отрасли, а также арендаторы лесных участков. Самыми активными оказались жители Казачинско-Пировского и Манско-Уярского округов. Центральное мероприятие акции «Сохраним лес» в этом году провели в Красноярске, в гимназии № 9. Там высадили сирень, боярышник и яблони.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.