Раскрыта тайна предсказаний «поломок» Солнца древними майя

Недавнее исследование, опубликованное в издании Science Advances, пролило свет на удивительные способности астрономов майя, которые более 1000 лет назад предсказывали солнечные затмения с высокой точностью. Исследователи расшифровали знаменитую таблицу затмений из Дрезденского кодекса — уникальной рукописи майя XII века н. э. Это один из немногих сохранившихся документов Доколумбовой Америки и результат многовековых астрономических наблюдений жрецов и ученых майя. Механизм работы с этим документом ученые поняли только сейчас.

Источник: Российская газета

На протяжении десятилетий ученые предполагали, что 405-месячный цикл в кодексе предназначен исключительно для предсказания затмений. Теперь же исследователи пришли к выводу — на самом деле это лунный календарь, который позже был адаптирован для предсказания солнечных затмений. Этот календарь был связан с 260-дневным ритуальным циклом майя — соотносил небесные явления с религиозными событиями и социальной жизнью.

Майя называли затмения — «сломавшееся Солнце». Оно было признаком возможного разрушения. Верили, что когда Солнце (Кинич Ахау) скрывается за Луной, оно умирает, и необходимы ритуалы обновления для восстановления равновесия и возвращения Солнца на его путь. Например, короли совершали жертвоприношения, включая кровопускание: они протыкали свои тела, собирая капли крови, которые затем сжигались в качестве подношений богу солнца. Само собой, знание цикла затмений и умение их предсказывать давало большую власть жрецам.

Математическое моделирование показало, что продолжительность таблицы в 11 960 дней точно соответствует 46 циклам 260-дневного календаря. Благодаря такой синхронизации астрономы майя могли предсказывать, когда затмения совпадут с важными ритуальными датами.

Каждая «станция» в восьмистраничной таблице соответствует моменту новолуний — моментам, когда Солнце может быть затенено Луной. Обычно эти события следуют друг за другом через шесть лунных месяцев. А это составляет примерно 177 дней.

Однако поддерживать такую точность на протяжении веков было непросто. Исследование опровергло ранее существовавшие теории о простом «перезапуске» таблицы по истечении ее срока. Вместо этого майя использовали сложные перекрывающиеся циклы, сбрасывая таблицы каждые 223 или 358 лунных месяцев, что соответствует циклам сароса и инэкса (периоды, с которыми повторяются солнечные и лунные затмения). Эта методология позволила корректировать небольшие расхождения, накапливавшиеся со временем, сохраняя точность прогнозов в течение более 700 лет.

Сравнив данные из Дрезденского кодекса с современными записями исторических затмений, исследователи обнаружили поразительное совпадение. Метод, описанный в кодексе, и сегодня может предсказывать современные затмения над территорией Мексики.