Раскрыта тайна предсказаний «поломок» Солнца древними майя

Майя называли затмения — «сломавшееся Солнце». Оно было признаком возможного разрушения. Верили, что когда Солнце (Кинич Ахау) скрывается за Луной, оно умирает, и необходимы ритуалы обновления для восстановления равновесия и возвращения Солнца на его путь. Например, короли совершали жертвоприношения, включая кровопускание: они протыкали свои тела, собирая капли крови, которые затем сжигались в качестве подношений богу солнца. Само собой, знание цикла затмений и умение их предсказывать давало большую власть жрецам.