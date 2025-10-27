Электропоезд «Финист» начал курсировать между Екатеринбургом и Красноуфимском

«Финист» стал первым полностью отечественным двухсистемным электропоездом, работающим как на постоянном, так и на переменном токе. Поезд состоит из пяти вагонов и вмещает 386 пассажиров. Его вагоны оснащены эргономичными сиденьями с USB-разъемами, подъемниками для маломобильных пассажиров, кондиционерами и санитарными модулями. Предусмотрены места для провоза велосипедов, лыж и сноубордов.