Путин подписал закон о полномочиях сотрудников ФСБ и СИЗО

К таким нарушениям также относятся передача или попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы, исправительных центрах или следственных изоляторах, а также самовольное проникновение на охраняемые объекты, включая объекты ФСБ, Росгвардии, СВР и МЧС России.