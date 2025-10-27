Путин подписал закон о полномочиях сотрудников ФСБ и СИЗО

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается наделение сотрудников следственных изоляторов и органов ФСБ России дополнительными полномочиями при выявлении отдельных административных правонарушений.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
В частности, сотрудники следственных изоляторов и ФСБ смогут доставлять в служебные помещения граждан, совершивших административные правонарушения, в том числе за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, ФСБ, Росгвардии или уголовно-исполнительной системы.
К таким нарушениям также относятся передача или попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы, исправительных центрах или следственных изоляторах, а также самовольное проникновение на охраняемые объекты, включая объекты ФСБ, Росгвардии, СВР и МЧС России.
Законом предусмотрено наделение должностных лиц ФСБ России полномочиями по административному задержанию и составлению протоколов об административных правонарушениях.