В Самарской области объявили НМУ до 28 октября

В Самарской области с вечера 27 октября объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— С 19:00 27 октября до 10:00 28 октября для предприятий Самары и Чапаевска вводят НМУ первой степени. Предупреждения передали сразу нескольким компаниям, — отметили в сообщении.
Загрязнение слоя воздуха происходит из-за выбросов промышленных предприятий, тепловых станций, транспорта и других объектов. Оно зависит от метеорологических условий. В период действия НМУ происходит накопление вредных веществ. Для обеспечения своевременного контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу предприятия получают информационные уведомления.