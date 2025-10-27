В Самарской области объявили НМУ до 28 октября

Загрязнение слоя воздуха происходит из-за выбросов промышленных предприятий, тепловых станций, транспорта и других объектов. Оно зависит от метеорологических условий. В период действия НМУ происходит накопление вредных веществ. Для обеспечения своевременного контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу предприятия получают информационные уведомления.