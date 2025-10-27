Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области объявили НМУ до 28 октября

В Самарской области объявили неблагоприятные метеорологические условия.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 71% 765 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с вечера 27 октября объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— С 19:00 27 октября до 10:00 28 октября для предприятий Самары и Чапаевска вводят НМУ первой степени. Предупреждения передали сразу нескольким компаниям, — отметили в сообщении.

Загрязнение слоя воздуха происходит из-за выбросов промышленных предприятий, тепловых станций, транспорта и других объектов. Оно зависит от метеорологических условий. В период действия НМУ происходит накопление вредных веществ. Для обеспечения своевременного контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу предприятия получают информационные уведомления.