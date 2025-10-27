В поселке Гатка Хабаровского края открыли фельдшерско-акушерский пункт

Учреждение подключили к системам жизнеобеспечения, в нем есть все необходимые помещения: зал ожидания, смотровой кабинет и манипуляционная. Для комфорта посетителей территорию ФАПа облагородили, создана безбарьерная среда для маломобильных людей. Сейчас в поселке проживают около 630 человек, и теперь они могут получать первичную медицинскую помощь и наблюдаться у врача, не выезжая в Хабаровск.