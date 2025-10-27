В поселке Гатка Хабаровского края открыли фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал принимать пациентов в поселке Гатка Советско-Гаванского района Хабаровского края. Его построили при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Учреждение подключили к системам жизнеобеспечения, в нем есть все необходимые помещения: зал ожидания, смотровой кабинет и манипуляционная. Для комфорта посетителей территорию ФАПа облагородили, создана безбарьерная среда для маломобильных людей. Сейчас в поселке проживают около 630 человек, и теперь они могут получать первичную медицинскую помощь и наблюдаться у врача, не выезжая в Хабаровск.
«С 2021 года возведены 34 ФАПа. А в текущем году по президентскому нацпроекту “Продолжительная и активная жизнь” запланирован ввод в эксплуатацию еще шестнадцати», — подчеркнул вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.