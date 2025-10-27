Экономика на паузе: в приоритете — разговоры о судебной реформе.
Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов призвала граждан «проявить понимание» и подождать экономического роста. По её словам, экономика «сдвинется с места» только после завершения судебной реформы.
Кандидат в премьеры Александру Мунтяну также заявил: «Справедливое правосудие — залог здоровой экономики».
Тем временем экономика Молдовы уже четвёртый год в стагнации: падение экспорта на 10%, рост импорта на 19%, слабая производительность и зависимость от переводов из-за рубежа.
Ну почему у них всё связано с судебной реформой — что за бред?
Экономика выигрывает войны, решает социальные проблемы, даёт уверенность людям. А у них она не на втором и даже не на третьем плане.
У них в приоритете — запретить соцсети, монополизировать СМИ, поговорить о судебной реформе, проводить враждебную политику по отношению к России.
А экономика? На пятом плане, где-то между обедом для экспертов из ЕС и ужином для приглашённых лояльных партнёров.
