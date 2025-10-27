В селе Тарбагатай в Забайкальском крае появилась культурно-парковая зона

Культурно-парковая зона появилась в селе Тарбагатай в Забайкальском крае. Это стало возможно в процессе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.
Возле культурно-спортивного комплекса «Феникс» появились крытая сцена для проведения концертов и заасфальтированная танцевальная площадка для молодежных мероприятий и семейных праздников. Специалисты уложили пешеходные дорожки из тротуарной плитки, а вдоль танцплощадки смонтировали фонари с уличным освещением. Также на территории высадили хвойные деревья, установили скамейки и урны.
Официальное открытие танцевальной площадки и сцены под открытым небом сопровождалось дискотекой и концертом местных артистов, собравших жителей разных поколений. По традиции право разрезать красную ленту предоставили юным талантам села Тарбагатай — танцевальному коллективу «Энергия». Теперь на новой культурно-парковой зоне сотрудники комплекса «Феникс» регулярно проводят развлекательные и спортивные мероприятия и детские игры.
«Теперь дети проводят здесь свое свободное время. Для взрослых жителей культурно-парковая зона стала новым пространством для встреч, семейных праздников и торжественных мероприятий», — рассказала художественный руководитель комплекса «Феникс» Ольга Вдовина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.