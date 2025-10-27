В Елабужском государственном музее-заповеднике пройдет «Ночь искусств»

Елабужский государственный музей-заповедник 3 ноября присоединится к традиционной ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятие организовали по национальному проекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры Республики Татарстан.
В этом году акция приурочена ко Дню народного единства и пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». На двух площадках музея будут организованы экскурсии, концерты, лекции, игры и мастер-классы. Например, участников программы «И дым Отечества нам сладок и приятен!» в выставочном зале заповедника ожидают концерт классической музыки «Вечные мелодии» — выступление преподавателей и воспитанников детской музыкальной школы № 1 им. Энвера Бакирова. Также состоится лекция «Ослепительно яркая жизнь», посвященная 230-летию со дня рождения А. С. Грибоедова.
Помимо этого, там пройдут мастер-классы. Среди них «То, что душу бережет» по изготовлению оберега домашнего очага, «Узелковое счастье», где участники смогут сделать узелковую куклу, и «Цветные истории» по раскраске деревянных и бумажных фигурок цветными карандашами, акварельными красками и фломастерами. Для детей 5−10 лет будут организуют площадку «Я могу, я сам» и дидактические игры с магнитной доской и картинками.
Для участников программы «Верные сыны своего Отечества» в музее современного этноискусства подготовят экскурсию по итоговой выставке работ участников V Елабужской биеннале уникального рисунка. На ней будут представлены работы художников из Германии, Македонии, России, Черногории и Республики Беларуси, которые они создали в последние два года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.