В Елабужском государственном музее-заповеднике пройдет «Ночь искусств»

В этом году акция приурочена ко Дню народного единства и пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». На двух площадках музея будут организованы экскурсии, концерты, лекции, игры и мастер-классы. Например, участников программы «И дым Отечества нам сладок и приятен!» в выставочном зале заповедника ожидают концерт классической музыки «Вечные мелодии» — выступление преподавателей и воспитанников детской музыкальной школы № 1 им. Энвера Бакирова. Также состоится лекция «Ослепительно яркая жизнь», посвященная 230-летию со дня рождения А. С. Грибоедова.