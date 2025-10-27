Ричмонд
Строительство ФОКа началось на Родионова в Нижнем Новгороде

На улице Родионова в Нижнем Новгороде стартовало строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Источник: НИА-Нижний Новгород

Работы ведутся в рамках концессионного соглашения, сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, отвечая на вопросы горожан в соцсети «ВКонтакте». Поводом для обсуждения стало обращение местного жителя Антона Ф., который пожаловался на отсутствие спортивных объектов в Верхних Печерах.

По его словам, детям негде заниматься спортом. В ведомстве признали, что проблема актуальна, и добавили, что рассматривают возможность строительства спортивных площадок в этом и близлежащих микрорайонах.

«Ключевая задача сейчас — строительство ФОКа на улице Родионова. В рамках реализации концессионного соглашения, концессионер уже приступил к строительству», — отметили в министерстве.

История этого проекта тянется с 2014 года. Тогда строительство только началось, но из-за разных проблем сроки постоянно сдвигались. В 2021 году застройщика признали банкротом, а готовность объекта на тот момент составляла всего 7%. Теперь стройку возобновили. Новый ФОК появится недалеко от торгового центра «Фантастика», рядом с домом № 187. Здание будет состоять из двух частей: в одной разместится универсальный спортзал с трибунами, а в другой — крытый каток с искусственным льдом. Общая площадь комплекса — около 7 тысяч квадратных метров. Разрешение на строительство выдали в сентябре. По оценке экспертов, стоимость проекта составит 1,3 миллиарда рублей. Деньги поступят из федерального и регионального бюджетов, а также от инвестора.