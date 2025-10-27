Раскрыт механизм гибели моторных нейронов при «болезни Стивена Хокинга»

Как отмечают ученые, их давно интересует, почему при развитии этого заболевания в первую очередь гибнут моторные нейроны, управляющие движением мышц в конечностях и туловище. Другие нервные клетки, в том числе те, которые управляют мускулами глаз, обычно сохраняют свои функции до последних мгновений жизни пациента. Понимание этого критически важно для раскрытия причин и механизмов развития «болезни Стивена Хокинга», природа которой пока остается загадкой для ученых.