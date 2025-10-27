Наблюдения за нейтрино помогли уточнить ключевые свойства ядра Солнца

Руководствуясь этой идеей, астрофизики создали алгоритм, который позволил им отделить данные по «борным» нейтрино из результатов наблюдений на детекторах Супер-Камиоканде и SNO, и использовали эти сведения для расчета ключевых свойств ядра Солнца. Эти расчеты показали, что плотность ядра Солнца составляет около 130 грамм на кубический сантиметр, а его температура близка к 14,8 млн градусов Кельвина. Оба этих значения в целом совпадают с результатами теоретических расчетов, что говорит об их общей корректности, подытожили ученые.