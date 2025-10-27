Ричмонд
Telegram и WhatsApp вторые сутки работают со сбоями в Краснодаре

Мэр Краснодара Наумов сообщил о стабильной работе МAX на фоне сбоев в Telegram.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Telegram и WhatsApp уже вторые сутки работают со сбоями в Краснодаре, мессенджер МAX работает стабильно, сообщил мэр города Евгений Наумов.

«Сбой в работе Телеграм и WhatsApp на территории Краснодара продолжается вторые сутки. Даже через проводной интернет и вайфай есть проблемы с подключением», — написал в своем Telegram-канале Наумов.

На фоне проблем с подключениями, заявил он, стабильно работает только мессенджер МAX.

«Стабильно работает только сервис MAX. Веду там свой канал, где делюсь значимыми для кубанской столицы событиями», — заключил Наумов.