Белорусов предупредили о дронах, которые использует налоговая инспекция

В МНС уточнили, что с использованием БЛА в Беларуси были установлены факты оказания «за высоким забором» услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Также были выявлены розничная торговля на «стихийных» рынках, оказания услуг по перевозке пассажиров физическими лицами без государственной регистрации.