Белорусов предупредили о дронах, которые использует налоговая инспекция

МНС сказало, кого ищут при помощи дронов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусов предупредили о дронах, которые использует налоговая инспекция. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

«Как беспилотный летательный аппарат помогает налоговым органам “собирать” налоги», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дроны стали активно внедряться в деятельность налоговых органов. И добавили, что, поставив БЛА на учет, пройдя специальную подготовку, получив звание оператора дронов, ряд должностных лиц налоговых органов получили право управлять ими.

В МНС уточнили, что с использованием БЛА в Беларуси были установлены факты оказания «за высоким забором» услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Также были выявлены розничная торговля на «стихийных» рынках, оказания услуг по перевозке пассажиров физическими лицами без государственной регистрации.

В пресс-службе акцентировал внимание на том, что при помощи дронов установлено: ИП для осуществления розничной торговли фруктами, привлекла четырех физлиц без заключения с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

«Постановлением суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — заметили в МНС.

Тем временем МНС обнародовало данные по выплатам заработной платы «в конвертах» в Беларуси: «Сокрытая выручка на сумму 135,6 миллиона рублей».

Кстати, Минтруда сказало белорусам о доплатах при дополнительной работе.

Кроме того, Минтруда сказало, как белорусам оформить выходной для диспансеризации.