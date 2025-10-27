Белорусов предупредили о дронах, которые использует налоговая инспекция. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.
«Как беспилотный летательный аппарат помогает налоговым органам “собирать” налоги», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что дроны стали активно внедряться в деятельность налоговых органов. И добавили, что, поставив БЛА на учет, пройдя специальную подготовку, получив звание оператора дронов, ряд должностных лиц налоговых органов получили право управлять ими.
В МНС уточнили, что с использованием БЛА в Беларуси были установлены факты оказания «за высоким забором» услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Также были выявлены розничная торговля на «стихийных» рынках, оказания услуг по перевозке пассажиров физическими лицами без государственной регистрации.
В пресс-службе акцентировал внимание на том, что при помощи дронов установлено: ИП для осуществления розничной торговли фруктами, привлекла четырех физлиц без заключения с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.
«Постановлением суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — заметили в МНС.
