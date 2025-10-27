Ричмонд
Главные новости к вечеру 27 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 27 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 октября 2025 года.

В Кремле прокомментировали испытания «Буревестника»

Источник: РИА "Новости"

В испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» нет ничего, что могло бы внести напряжение в отношения РФ и США, заявил Дмитрий Песков. О завершении испытаний «Буревестника» сообщал 26 октября президент России Владимир Путин.

МО сообщило об ударе по окруженным частям ВСУ под Купянском

Источник: РИА "Новости"

По информации Минобороны РФ, в Купянске пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из кольца окружения. В результате огневого поражения артиллерией и БПЛА было уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, сообщили в ведомстве.

Задержан пятый фигурант по делу о попытке похищения Мостового

Источник: РИА "Новости"

Правоохранители задержали еще одного исполнителя в деле о нападении на футболиста Мостового и похищении предпринимателя Селегеня. Задержанный стал пятым фигурантом по делу.

Путин денонсировал соглашение с США по утилизации плутония

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ подписал закон о денонсации соглашения с США по утилизации плутония. Вместе с этим документом денонсируются сопутствующие протоколы.

Основателя ChronoPay Врублевского приговорили к 10 годам

Источник: РИА "Новости"

Хамовнический суд вынес приговор основателю платежной системы ChronoPay Павлу Врублевскому за финансовые преступления. В качестве дополнительной меры ему назначен штраф в размере 1,5 млн руб., предприниматель не признал вину.