Главные новости к вечеру 27 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 октября 2025 года.
В Кремле прокомментировали испытания «Буревестника»
В испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» нет ничего, что могло бы внести напряжение в отношения РФ и США, заявил Дмитрий Песков. О завершении испытаний «Буревестника» сообщал 26 октября президент России Владимир Путин.
МО сообщило об ударе по окруженным частям ВСУ под Купянском
По информации Минобороны РФ, в Купянске пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из кольца окружения. В результате огневого поражения артиллерией и БПЛА было уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, сообщили в ведомстве.
Задержан пятый фигурант по делу о попытке похищения Мостового
Правоохранители задержали еще одного исполнителя в деле о нападении на футболиста Мостового и похищении предпринимателя Селегеня. Задержанный стал пятым фигурантом по делу.
Путин денонсировал соглашение с США по утилизации плутония
Президент РФ подписал закон о денонсации соглашения с США по утилизации плутония. Вместе с этим документом денонсируются сопутствующие протоколы.
Основателя ChronoPay Врублевского приговорили к 10 годам
Хамовнический суд вынес приговор основателю платежной системы ChronoPay Павлу Врублевскому за финансовые преступления. В качестве дополнительной меры ему назначен штраф в размере 1,5 млн руб., предприниматель не признал вину.