Готовится к зиме: манул Борис из красноярского зоопарка устроил зажировку и набирает вес

Пушистый обитатель парка флоры и фауны «Роев ручей» манул по кличке Борис демонстрирует успехи в подготовке к зимнему сезону. Как сообщают зоологи, за время осеннего откорма дикий кот набрал уже 5,8 кг, прибавив с последнего взвешивания 300 граммов. Специалисты парка отмечают, что процесс набора веса у манула проходит под строгим контролем.
Манулы, известные своей густой шерстью и округлыми формами, в природе активно накапливают жировые запасы к началу холодов. В условиях парка этот процесс регулируют специалисты, составляя специальное меню с учетом естественных потребностей животного.
Посетители могут наблюдать за пушистым питомцем в вольере — сейчас Борис особенно активен во время кормлений и с удовольствием демонстрирует свою приобретенную «осеннюю форму».