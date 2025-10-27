Готовится к зиме: манул Борис из красноярского зоопарка устроил зажировку и набирает вес

Пушистый обитатель парка флоры и фауны «Роев ручей» манул по кличке Борис демонстрирует успехи в подготовке к зимнему сезону. Как сообщают зоологи, за время осеннего откорма дикий кот набрал уже 5,8 кг, прибавив с последнего взвешивания 300 граммов. Специалисты парка отмечают, что процесс набора веса у манула проходит под строгим контролем.