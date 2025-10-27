Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовится к зиме: манул Борис из красноярского зоопарка устроил зажировку и набирает вес

Пушистый обитатель парка флоры и фауны «Роев ручей» манул по кличке Борис демонстрирует успехи в подготовке к зимнему сезону. Как сообщают зоологи, за время осеннего откорма дикий кот набрал уже 5,8 кг, прибавив с последнего взвешивания 300 граммов. Специалисты парка отмечают, что процесс набора веса у манула проходит под строгим контролем.

10

Пушистый обитатель парка флоры и фауны «Роев ручей» манул по кличке Борис демонстрирует успехи в подготовке к зимнему сезону. Как сообщают зоологи, за время осеннего откорма дикий кот набрал уже 5,8 кг, прибавив с последнего взвешивания 300 граммов. Специалисты парка отмечают, что процесс набора веса у манула проходит под строгим контролем.

Манулы, известные своей густой шерстью и округлыми формами, в природе активно накапливают жировые запасы к началу холодов. В условиях парка этот процесс регулируют специалисты, составляя специальное меню с учетом естественных потребностей животного.

Посетители могут наблюдать за пушистым питомцем в вольере — сейчас Борис особенно активен во время кормлений и с удовольствием демонстрирует свою приобретенную «осеннюю форму».