В Алтайском крае пройдет обучение «Маркетплейсы: старт и рост»

Бесплатная образовательная акселерационная программа «Маркетплейсы: старт и рост», организованная центром «Мой бизнес», стартует 6 ноября в Алтайском крае. Ее проведут по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Это программа для тех, кто планирует системный выход на ведущие торговые площадки или масштабирование существующих продаж. Обучение будет проходить по отдельным трекам — для новичков и опытных продавцов, чтобы каждый получил максимально полезные и прикладные знания.
Начинающие предприниматели получат пошаговый план запуска и ведения бизнеса на маркетплейсах с нуля. Они разберут юридические аспекты: выбор формы налогообложения, документы, маркировку («Честный знак»), претензии. Также обсудят работу с товаром: создание карточек, подбор ключевых слов, оформление поставок, обработку заказов и возвратов.
Опытные предприниматели узнают, как автоматизировать процессы и вывести продажи на новый уровень. Им расскажут об анализе конкурентов и построении стратегии роста. Также на курсе обсудят продвижение и оптимизацию, юридические аспекты масштабирования, интеграцию с сервисами, аналитику, выход в новые регионы.
Открытие и закрытие программы пройдут в офлайн-формате в Барнауле. Завершится обучение 4 декабря. В программе акселератора — очные семинары, вебинары, онлайн-консультации с экспертами. С полной программой можно ознакомиться по ссылке. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8−800−222−83−22.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.