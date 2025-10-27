Ричмонд
«Исключительное хладнокровие и решительность»: командир из Уфы один уничтожил группу украинских диверсантов

Командир из Уфы лично ликвидировал ДРГ ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Демского района Уфы Иван Иванов рассказал о подвиге младшего лейтенанта с позывным «Дема» в зоне проведения специальной военной операции. Как поведал чиновник, боец, подписавший контракт в августе 2023 года, сейчас командует 2-м десантно-штурмовым взводом 4-й десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона.

Иванов отметил, что в районе населенного пункта Свердликово «Дема» проявил исключительное хладнокровие и решительность. По словам чиновника, мужчина вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой ВСУ и в ходе схватки точными бросками гранат и огнем из стрелкового оружия нейтрализовал противников.

Глава администрации подчеркнул, что в Демском районе гордятся каждым военнослужащим.

— Низкий поклон всем, кто стоит на страже нашего Отечества! — заявил Иван Иванов.

