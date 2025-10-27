В Краснодаре прошел этап фестиваля-конкурса «Адрес детства — Кубань!»

Муниципальный этап VII краевого фестиваля-конкурса «Адрес детства — Кубань», в котором приняли участие более 700 человек, состоялся в Краснодаре. Проведение подобных событий соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
Мероприятие организовали во Дворце искусств «Премьера». Программа фестиваля включала различные направления. Среди них народная, современная и классическая хореография, народное, академическое и эстрадное пение, инструментальное исполнительство (баян, фортепиано, труба, флейта, домра, балалайка). Также там были академический и современный театр, цирковое, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
В конкурсе приняли участие 37 коллективов и исполнителей. Также 89 участников представили 100 работ декоративно-прикладного творчества. Оценивали выступления члены жюри, в числе которых были заслуженные работники культуры Кубани и артисты России.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.