Две трети россиян считают рак излечимым, показало исследование

«По данным исследования, проведённого в рамках конкурса исследователей Esomar research got talent 2025 при участии проекта в поддержку онкопациентов “Химия была, но мы расстались”, только каждый третий респондент воспринимает рак как неизлечимое заболевание. При этом 36% участников опроса не боятся онкодиагнозов, так как обладают информацией о лечении рака», — рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.