В двух районах Владимирской области отремонтировали 10 км дороги

Участки трассы Ковров — Красная Грива — Сельцо — Мстера — станция Мстера — «Волга» протяженностью 10 км отремонтировали во Владимирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Дорожники привели в порядок отрезок трассы в Вязниковском районе длиной 5 км и два участка общей протяженностью 5 км в Ковровском районе. Там они уложили два слоя асфальтобетонной смеси и укрепили обочины.
Отметим, что дорога ведет в поселок Мстера, один из крупнейших в России центров традиционных художественных промыслов. Мстерская лаковая миниатюра является визитной карточкой России. Этот самобытный художественный промысел отличают сказочные и бытовые сюжеты. Современные умельцы в этой технике расписывают шкатулки, канцелярские товары, посуду и многое другое.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.