В Брянске прошел тренинг по юридическим аспектам предпринимательства

Спикерами мероприятия выступили Елена Ботина, сертифицированный бизнес-тренер, руководитель Центра кластерного развития Брянского областного центра «Мой бизнес», и Константин Базыкин, практикующий юрист и эксперт в сфере предпринимательского права с 10-летним опытом работы. Эксперты Альфа-Банка, партнера встречи, дали практические советы и техники для воплощения своих планов. Также они рассказали о том, как монетизировать свои идеи и избежать распространенных ошибок.