В Брянске прошел тренинг по юридическим аспектам предпринимательства

Практический тренинг «Юридические аспекты предпринимательства» прошел 21 октября в Брянске. Его организовали по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Брянском областном центре оказания услуг «Мой бизнес».
Тренинг собрал начинающих и опытных предпринимателей, заинтересованных в развитии своего дела. На мероприятии участники детально разобрали формы бизнеса — от ИП до АО, обсудили выбор оптимальной системы налогообложения, механизмы защиты предпринимателей и актуальные правовые нормы для бизнеса.
Спикерами мероприятия выступили Елена Ботина, сертифицированный бизнес-тренер, руководитель Центра кластерного развития Брянского областного центра «Мой бизнес», и Константин Базыкин, практикующий юрист и эксперт в сфере предпринимательского права с 10-летним опытом работы. Эксперты Альфа-Банка, партнера встречи, дали практические советы и техники для воплощения своих планов. Также они рассказали о том, как монетизировать свои идеи и избежать распространенных ошибок.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.