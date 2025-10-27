Сотрудники волжской компании узнали о стандартизированной работе

Отметим, что компания «Интов-Эласт» присоединилась к проекту «Производительность труда» в июле 2025 года. Ранее сотрудники прошли обучение приемам ведения производственного анализа, особенностям использования системы 5С, основам бережливого производства, картированию и реализации проектов по улучшению. Также они подключились к базе знаний на платформе «Производительность.рф».