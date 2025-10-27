Сотрудники волжской компании узнали о стандартизированной работе

Сотрудников предприятия «Интов-Эласт» из города Волжского в Волгоградской области обучили инструментам бережливого производства в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете экономической политики и развития региона.
Компания «Интов-Эласт» занимается разработкой, проектированием, изготовлением и поставкой эластомерных изделий собственного производства, а также имеет собственную испытательную лабораторию. Рабочая группа предприятия освоила инструменты «Стандартизированная работа» и «Быстрая переналадка SMED». Они необходимы для оптимизации пилотного потока.
С помощью инструмента «Стандартизированная работа» специалисты узнали о возможности организации на потоке результативного и безопасного производства. Тренеры регионального центра компетенций обучили сотрудников предприятия последовательному внедрению стандартизированных процессов и хронометражу операций. Специалисты определили оборудование, на котором будут использованы инструменты.
Отметим, что компания «Интов-Эласт» присоединилась к проекту «Производительность труда» в июле 2025 года. Ранее сотрудники прошли обучение приемам ведения производственного анализа, особенностям использования системы 5С, основам бережливого производства, картированию и реализации проектов по улучшению. Также они подключились к базе знаний на платформе «Производительность.рф».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.