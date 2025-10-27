Помогло обращение к Бастрыкину: девочка-инвалид не получала жизненно важные лекарства вовремя

Ребенка-инвалида из башкирского города Салавата обеспечили жизненно необходимым лекарством благодаря Следственному комитету России. Как сообщает информационный центр ведомства, это случилось после того, как мать девочки обратилась за помощью к председателю СКР Александру Бастрыкину через его приемную в социальной сети «ВКонтакте».
В 2023 году девочке Валентине поставили редкий диагноз, после чего ей присвоили инвалидность. По закону ребенок имеет право на получение жизненно важных медикаментов на льготной основе, однако длительное время их выдача осуществлялась с перебоями.
Обеспокоенная состоянием дочери, Анна Сергеевна обратилась за помощью. Сотрудники Следкома Башкирии приняли меры, и ситуация с нехваткой льготных препаратов была решена — ребенка обеспечили необходимыми лекарствами.
Женщина и ее дочь выразили искреннюю благодарность Александру Бастрыкину, информационному центру СКР и сотрудникам республиканского отделения ведомства за оперативную помощь и внимание к их проблеме.
