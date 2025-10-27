В школах будущих родителей в Подмосковье обучились свыше 37 тысяч человек

Более 37 тыс. человек с начала года обучились в школах будущих родителей в Подмосковье, которые открываются в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Школы работают в родовспомогательных учреждениях области. Занятия проводят опытные акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие специалисты.
«Период беременности, подготовки к родам и первым месяцам жизни новорожденного очень волнительный для будущих родителей. Поэтому важно, чтобы опытные специалисты рассказали им об основах ухода, послеродовом периоде и развеяли их страхи и сомнения. Занятия в школах будущих родителей проводятся абсолютно бесплатно», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций. Подробнее узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.