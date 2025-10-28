В Уфе планируют ремонт трамвайных путей

Как сообщили в управлении по ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений, планируется полная замена шпал и рельсов на нескольких участках в Ленинском и Советском районах Уфы.
На данный момент проект капремонта путей по ул. Свердлова и Аксакова (1,7 км) положительное заключение госэкспертизы.
Проекты капремонта путей по ул. Революционной (2 км), Мингажева и Зорге (1,17 км) находятся на экспертизе.
Проекты ремонта делаются за счёт городского бюджета.
Напомним, год назад на улицы Уфы вышли трамваи Pesa, поступившие из Москвы. Всего ожидается прибытие 69 современных составов, что позволит обновить парк и улучшить ситуацию с электротранспортом.