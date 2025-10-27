В лесничестве Новосибирской области высадили 5 тысяч деревьев

Всего за семь лет в ходе акции было посажено свыше 800 тыс. деревьев. С 2019 года акция «Сохраним лес» стала примером успешного взаимодействия власти и жителей в решении экологических задач в регионе. Все высаженные деревья — это саженцы хвойных пород, адаптированные к сибирским условиям, что гарантирует их приживаемость и дальнейший рост.