В лесничестве Новосибирской области высадили 5 тысяч деревьев

Очередная масштабная высадка 5 тыс. хвойных деревьев состоялась в Новосибирской области 17 октября на территории Искитимского лесничества. Мероприятие организовали в ходе реализации акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Участниками мероприятия стали более 150 человек. Растения высаживали представители органов власти области, сотрудники госучреждений, корпоративные и «серебряные» волонтеры, а также студенческие отряды.
«Проведение таких акций — это не только весомый вклад в восстановление наших лесов, но и важная работа по экологическому воспитанию и сплочению граждан. Сегодня мы видим, как растут ответственность и интерес жителей области к сохранению природных богатств. Совместными усилиями мы стараемся обеспечить зеленое будущее для следующих поколений», — отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
Всего за семь лет в ходе акции было посажено свыше 800 тыс. деревьев. С 2019 года акция «Сохраним лес» стала примером успешного взаимодействия власти и жителей в решении экологических задач в регионе. Все высаженные деревья — это саженцы хвойных пород, адаптированные к сибирским условиям, что гарантирует их приживаемость и дальнейший рост.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.